Псковские злоумышленники уничтожают контейнеры для ТКО

17:16, 16 сентября 2020, ПАИ

В Пскове неизвестные злоумышленники продолжают уничтожать контейнеры для твёрдых коммунальных отходов, лишая население возможности цивилизованного сбора ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».

Очередной случай поджога баков зафиксирован 16 сентября. На контейнерной площадке на улице Леона Поземского, 61, одна ёмкость для ТКО сгорела полностью, еще два контейнера получили сильные повреждения. Контейнерная площадка, которая является общим имуществом собственников многоквартирного дома по указанному адресу, не пострадала.

В результате взаимодействия с управляющей компанией ООО «Микрорайон №11» региональному оператору удалось оперативно заменить испорченные баки. На контейнерной площадке установлены новые контейнеры объёмом по 1,1 кубического метра каждый, они предназначены для пользования жителей многоквартирного дома №61 на улице Леона Поземского. Предполагается, что это не просто хулиганские выходки, а организованные акции. Кроме того, неизвестные нашли новый способ уничтожения баков — теперь их разрезают.

В связи с этим всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться полицию. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.

На прошлой неделе из-за поджога контейнеров на улице Красноармейской пострадали припаркованные поблизости машины. Вначале загорелись мусорные баки, затем пламя перекинулось на микроавтобус и автомобиль Daewoo Nexia. В результате пожара сгорели четыре пластиковых контейнера, транспорт также был поврежден огнем.