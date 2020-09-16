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Политика

Лукашенко попросил у Путина новейшее вооружение

В среду, 16 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что попросил президента России Владимира Путина о поставке в республику новых типов вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на БелТА.

По словам Лукашенко,  последние события показывают, что «надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян».

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», – отметил президент Белоруссии.

Лукашенко заверил российского министра, что Минск в состоянии удержать ситуацию «не только в Белоруссии, но и по периметру границ».

«Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает», - повторил свои слова со встречи с президентом России 14 сентября Александр Лукашенко.

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