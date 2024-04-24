Недавно назначенный на должность Дмитрий Яковлев вошёл в топ-15 областных чиновников
Недавно назначенный на должность врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев занял девятое место в топ-15 областных чиновников по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Наибольшее количество новостей с его упоминанием касалось как раз его назначения. Кроме того, в этот период Дмитрия Яковлева приглашали на пресс-конференции некоторые СМИ.
Врио председателя смог набрать медиаиндекс 770.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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