Недавно назначенный на должность Дмитрий Яковлев вошёл в топ-15 областных чиновников

18:17, 24 апреля 2024, ПАИ

Недавно назначенный на должность врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев занял девятое место в топ-15 областных чиновников по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Наибольшее количество новостей с его упоминанием касалось как раз его назначения. Кроме того, в этот период Дмитрия Яковлева приглашали на пресс-конференции некоторые СМИ.

Врио председателя смог набрать медиаиндекс 770.