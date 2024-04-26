Началась 21-я сессия Псковской гордумы

10:14, 26 апреля 2024, ПАИ

Очередная, 21-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

На сессии присутствует 19 депутатов. В проект повестки включили 12 вопросов.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета Пскова за 2023 год, о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 22 декабря 2023 года № 320 «О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Металлистов», о даче согласия администрации Пскова на утверждение устава муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в новой редакции и другие.