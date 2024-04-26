Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Началась 21-я сессия Псковской гордумы

Очередная, 21-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва началась сегодня, 26 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Началась 21-я сессия Псковской гордумы. Фото: ПАИ

На сессии присутствует 19 депутатов. В проект повестки включили 12 вопросов.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета Пскова за 2023 год, о внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 22 декабря 2023 года № 320 «О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Металлистов», о даче согласия администрации Пскова на утверждение устава муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в новой редакции и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 апреля 2024

Началась 21-я сессия Псковской гордумы
25 апреля 2024

Андрей Маковский: Решение губернатора Псковской области об обновлении систем ЖКХ является отличным
24 апреля 2024

Марина Гаращенко заняла первое место в медиарейтинге исполнительной власти региона
24 апреля 2024

Недавно назначенный на должность Дмитрий Яковлев вошёл в топ-15 областных чиновников
24 апреля 2024

Борис Елкин возглавил топ-15 глав муниципалитетов Псковской области
24 апреля 2024

Андрей Вьюнов вошёл в топ-15 областных чиновников
24 апреля 2024

Игорь Сопов призвал партии активнее работать с молодёжью
24 апреля 2024

«Боль всей Родины» выслушал на приёме граждан Армен Мнацаканян

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...