«Боль всей Родины» выслушал на приёме граждан Армен Мнацаканян

15:49, 24 апреля 2024, ПАИ

С жалобой на нарушение сроков догазификации деревни Родина Псковского района обратилась к вице-спикеру областного Собрания Армену Мнацаканяну местная жительница Татьяна Луговская. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Разговор в общественной приёмной «Единой России» начался с эмоционального рассказа о сложившейся ситуации: «Мы живём на улице Юбилейной в Родине и находимся на расстоянии 900 метров от города Пскова, а топимся до сих пор дровами и углем. Срок исполнения договора с «Межрегионгазом» истёк ещё в октябре 2022 года, но ничего не было сделано».

По словам Татьяны Луговской, находясь в полной уверенности, что обещанный газ вот-вот подведут к дому, семья за счёт собственных средств заказала исполнительно-техническую документацию и заранее установила внутреннее газовое оборудование. Регулярные телефонные звонки в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» не дали результата. На обращения в официальные инстанции приходят ответы с разъяснением причин срыва сроков догазификации и рекомендациями обращаться в суд.

Армен Мнацаканян уточнил, на какой стадии сейчас находятся работы по строительству газопровода от существующей газовой сети. «Даже не начинали, тишина и спокойствие. Я знаю, что жители улицы Урожайной тоже написали коллективную жалобу. Это боль всей Родины», – от лица жителей деревни высказалась заявительница.

Вице-спикер подтвердил, что претензий к бывшему руководству ООО «Газпром межрегионгаз Псков» было очень много – депутаты четыре раза собирали парламентский час из-за ситуации с догазификацией в регионе.

«У меня в рабочем кабинете висит карта газификации Псковской области, на ней отмечено штук восемь обращений граждан, которые сейчас исполняются», – рассказал депутат о положительных изменениях, произошедших после прихода в газораспределительную компанию нового гендиректора. Армен Мнацаканян пообещал лично переговорить с Антоном Дымовым по ситуации с догазификацией деревни Родина и предоставить заявительнице чёткую информацию.

«Надеюсь, что всё будет сделано, и, когда у вас в доме появится газ, мы с Антоном Михайловичем зайдём в гости и чай вместе попьём», – предложил Армен Мнацаканян, заверив, что берёт обращение на полный контроль.

Татьяна Луговская выразила надежду, что в скором времени дома жителей деревни Родина будут газифицированы, и пообещала встретить гостей чаем и выпечкой.