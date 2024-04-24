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Политика

Андрей Вьюнов вошёл в топ-15 областных чиновников

Врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов по итогам первого квартала 2024 года вошёл в топ-15 областных чиновников. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Андрей Вьюнов вошёл в топ-15 областных чиновников. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Андрей Вьюнов замкнул рейтинг и набрал медиаиндекс 450.

Ему удалось это сделать, так как в январе этого года он активно принимал участие в процессах, которые были связаны со встречей с высланным из Латвии пенсионером Борисом Катковым.

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