Андрей Вьюнов вошёл в топ-15 областных чиновников
Врио руководителя аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов по итогам первого квартала 2024 года вошёл в топ-15 областных чиновников. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Андрей Вьюнов замкнул рейтинг и набрал медиаиндекс 450.
Ему удалось это сделать, так как в январе этого года он активно принимал участие в процессах, которые были связаны со встречей с высланным из Латвии пенсионером Борисом Катковым.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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