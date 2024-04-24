Марина Гаращенко заняла первое место в медиарейтинге исполнительной власти региона

18:47, 24 апреля 2024, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заняла первое место в топ-15 медиарейтинга исполнительной власти по итогам первого квартала 2024 года. Её медиаиндекс – 3 510. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В январе – марте было много сюжетов с её участием: это и обсуждение лекарственного обеспечения в регионе, и вопросы подготовки медицинских кадров, и разработка программы поддержки беременных в регионе, и награждение Марины Гаращенко орденом Пирогова.

Вторую позицию в топ-15 медиарейтинга занял руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов (медиаиндекс – 2 153,1), третью – врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов (медиаиндекс – 1 710,1).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».