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Общество

О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции

Актуальные процессы в сфере труда и их влияние на положение работника обсудили участники Международной научно-практической конференции «Мир труда в XXI веке: производительность труда и профсоюзы» сегодня, 16 сентября.

В формате видео-конференц-связи в мероприятии, организованном Академией труда и социальных отношений, принял участие актив Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Исследователями в области защиты трудовых прав был поднят ряд важных экономических проблем: баланс интересов работников и работодателей в условиях пандемии коронавируса, перераспределение денежных средств, производства, продуктов, прибыли и персонала.

«Такие мероприятия очень важны для профсоюзного движения, - отметил в ходе конференции председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Нам необходимы научные площадки, на которых звучат позиции исследователей, профсоюзных работников и работодателей. Особенно важен обмен мнениями в условиях кризиса. Это настоящие прения и открытый диалог. В споре рождается истина. Сейчас нам необходимы взвешенные решения в коллективных действиях и в определении позиций, своего рода истина».

В конференции приняли участие российские и зарубежные учёные и практики, представители общероссийских профсоюзов, объединений работодателей, федеральных органов исполнительной власти, Международной организации труда и Международной конфедерации профсоюзов.

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