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Общество

Могила и домик старца Николая на острове Залита могут стать объектами культурного наследия

Могила старца Николая на острове Залита.

Могиле и домику старца Николая Гурьянова на острове Залита предлагают придать статус объекта культурного наследия, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на консультанта комитета по межмуниципальному сотрудничеству и экономическому развитию администрации Псковского района Марию Знаменскую.

По её словам, такая инициатива прозвучала в ходе публичных слушаний по вопросу доработки правил землепользования и застройки Талабских островов.

На слушаниях озвучивалась также инициатива, касающаяся и соседнего острова Белова. Настоятель местной церкви отец Сергий предложил придать статус памятного места монашескому скиту на острове.

Мария Знаменская отметила, что теперь оба предложения и другие инициативы рабочей группы прорабатывает комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. Параллельно идёт работа по присвоению Талабским островам статуса исторического поселения.

Отец Николай Гурьянов более 40 лет прослужил в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Залита. Он скончался 24 августа 2002 года в своём доме. Ещё при жизни его называли «живым святым». К старцу Николаю приезжали паломники со всей России. До сих пор верующие едут на остров Залита к его могиле. 

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