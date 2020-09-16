Два адвоката будут представлять интересы Ефремова в суде
Второй защитник – из Чувашии, где актёр хочет отбывать наказание. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Еву Меркачеву, члена Общественной наблюдательной комиссии.
Михаил Ефремов высказал пожелание находиться в одной из чувашских колоний, если ему не заменят приговор на условный. Дело в том, что его предок – автор перевода Библии на чувашский – из Чувашии. Сам же Ефремов хотел бы «поднять» местный тюремный театр.
Представители республики собираются отправить обращение во ФСИН.
Актёр ждёт апелляции, считая, что имеет шанс на смягчение наказания.
Ранее ПАИ сообщало о том, что названо имя нового адвоката Ефремова.