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Общество

Два адвоката будут представлять интересы Ефремова в суде

Второй защитник – из Чувашии, где актёр хочет отбывать наказание. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Еву Меркачеву, члена Общественной наблюдательной комиссии.

Михаил Ефремов высказал пожелание находиться в одной из чувашских колоний, если ему не заменят приговор на условный. Дело в том, что его предок – автор перевода Библии на чувашский – из Чувашии. Сам же Ефремов хотел бы «поднять» местный тюремный театр.

Представители республики собираются отправить обращение во ФСИН.

Актёр ждёт апелляции, считая, что имеет шанс на смягчение наказания.

Ранее ПАИ сообщало о том, что названо имя нового адвоката Ефремова.

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