До +20 градусов прогнозируют в Псковской области 2 мая
2 мая в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +15 до +20.
Атмосферное давление будет высоким.
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