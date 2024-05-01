До +20 градусов прогнозируют в Псковской области 2 мая

17:48, 01 мая 2024, ПАИ

2 мая в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +15 до +20.

Атмосферное давление будет высоким.