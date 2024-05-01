От трёх до десяти пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки устройств

19:42, 01 мая 2024, ПАИ

От трёх до десяти пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки устройств. В ГУ МЧС России по Псковской области напомнили несколько простых, но очень важных правил, как избежать пожара при использовании гаджетов.

Рекомендуется применять сертифицированные зарядные устройства. Не следует оставлять без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны и другие гаджета на зарядке.

«Не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку. Если телефон зарядился до 100 %, его следует отключить от сети», – подчеркнули в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Псковской области также рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и установить пожарный извещатель в доме.