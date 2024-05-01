Открытие сезона сапсёрфинга состоялось на Себежском озере

20:22, 01 мая 2024, ПАИ

Первая тренировка по сапсёрфингу стартовала на Себежском озере сегодня, 1 мая. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Команда любителей активного отдыха спустилась на воду за территорией бывшего маслосырозавода и совершила заплыв до набережной.

«Прекрасно! Великолепная погода, отличное настроение, хорошая компания, проплыли примерно за полтора часа, усталости никакой!» – поделилась впечатлением Юлия Боровик.