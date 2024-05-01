Псковские профсоюзы отметили 1 Мая благотворительным концертом

16:26, 01 мая 2024, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов отметил Праздник Весны и Труда благотворительным концертом, передаёт корреспондент ПАИ.

В 13:00 в Большом зале Дома профсоюзов начался праздничный концерт. Перед гостями выступили ансамбль балалаечников детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, творческий коллектив УМВД «Рубеж», руководитель заслуженного коллектива народного творчества России – ансамбля «Сказ», заслуженный деятель искусств Псковской области Константин Абабков, танцевальный коллектив «Карамельки», а также Владимир Иванов, Владислава Чернышова, Андрей Максимов, Виктория Поветкина, дуэт Елены Ильиной и Андрея Вересова, Екатерина Зацепова, Михаил Баринов и Алёна Хмелёва.

В ходе концерта профактивистов наградили благодарственными письмами за активное участие в спортивной и культурной жизни и за развитие молодёжной политики региона.

В своём выступлении глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что команда профсоюзов постаралась сделать этот праздник ярким и наполненным для всех псковичей и гостей города. «Мы провели автопробег, раздавали шары, в городе по маршруту № 17 курсирует автобус, который бесплатно перевозит пассажиров, на главном проспекте звучат профсоюзные песни. И на всех мероприятиях мы говорим о семье и о нашей победе, которая куётся на передовой и в тылу», – отметил он.

Профлидер также подчеркнул, что сегодняшний концерт – благотворительный и все собранные средства направят на поддержку бойцов, которые находятся на передовой. В ходе концерта удалось собрать более 30 тысяч рублей, которые будут направлены на нужды участников СВО.