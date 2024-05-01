Псковский эксперт поделился лайфхаком для получения гранта

16:55, 01 мая 2024, ПАИ

Лайфхаком для получения гранта поделился председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев во время круглого стола на площадке медиацентра ПАИ.

«Если в бюджете проекта, который подаётся на грантовые конкурсы, не закладывать заработную плату или закладывать её совсем немного, эксперты на это смотрят более лояльно», – заметил Михаил Васильев.

По его словам, когда он в своих проектах перестал писать себе зарплату, то сразу получил одобрение. «Ещё я иногда делаю экспертизы некоторых проектов. Там на 80 % бюджет состоит из зарплат. Когда эксперт смотрит, то задумывается: а для чего он? Нужно более аккуратно работать с этой строкой бюджета», – дал совет Михаил Васильев.

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