Названо имя нового адвоката Ефремова

17:44, 15 сентября 2020, ПАИ

Новым адвокатом российского актера Михаила Ефремова стал Роман Филиппов. Об этом сообщает РИА Новости.

Роман Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. На протяжении всего судебного процесса адвокатом Ефремова был Эльман Пашаев, который неоднократно допускал неоднозначные высказывания. Министерство юстиции страны предложило лишить его статуса адвоката. Сам актер уверен, что его бывший адвокат намеренно подставил его.