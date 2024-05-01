Святослав Самсонов: Спортивная федерация без аккредитации – это не очень хорошо

17:41, 01 мая 2024, ПАИ

Спортивная федерация, которая не получила аккредитацию в Министерстве спорта РФ, – это не очень хорошо. Такое мнение высказал директор АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов во время круглого стола на площадке медиацентра ПАИ.

Только одна федерация по любому виду спорта может аккредитоваться, заметил Святослав Самсонов. «У нас, допустим, в Северо-Западном федеральном округе есть пример, когда несколько федераций создали в разных городах. Да даже далеко ходить не надо, сейчас по баскетболу две федерации существуют в области, и они друг с другом в конфликте. У одной центр в Пскове, а у другой – в Великих Луках. Та, которая в Пскове, с аккредитацией, и она устраивает весь соревновательный цикл. Великие Луки всё время хотят эту аккредитацию снять», – сказал он.

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