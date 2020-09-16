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Общество

За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек

Фото с сайта pixabay.com.

Охватить такое количество жителей позволила гибкая система вакцинации.

Она организована не только в стационарах, но и на мобильных станциях, сообщают в администрации Псковской области.

Сейчас в Пскове работают две мобильные площадки – у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда. Кроме того, псковичам доступна услуга выезда медиков в организации.

Также мобильные прививочные комплексы отправляются в наиболее удалённые населённые пункты Псковской области.

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