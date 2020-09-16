За две недели в Псковской области от гриппа привито 43,3 тыс. человек
Охватить такое количество жителей позволила гибкая система вакцинации.
Она организована не только в стационарах, но и на мобильных станциях, сообщают в администрации Псковской области.
Сейчас в Пскове работают две мобильные площадки – у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда. Кроме того, псковичам доступна услуга выезда медиков в организации.
Также мобильные прививочные комплексы отправляются в наиболее удалённые населённые пункты Псковской области.