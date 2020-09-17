Sony назвала цены на новую PlayStation

07:14, 17 сентября 2020, ПАИ

Компания Sony объявила 12 и 19 ноября датой старта продаж своей игровой консоли нового поколения PlayStation 5, сообщает ТАСС со ссылкой на российское представительство компании.

Вначале консоль появится в США, Мексике, Канаде, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, неделей позже она выйдет во всех остальных странах мира.

Приставка нового поколения с Blu-Ray приводом обойдется покупателю в 499 долларов, а цифровая версия — в 399 долларов. Для российских пользователей цена на консоль составит от 37 999 рублей.

В России PlayStation занимает лидирующую позицию на рынке игровых консолей. Основной конкурент Sony на этом рынке компания Microsoft объявила о начале продаж своих консолей нового поколения Xbox Series X/S с 10 ноября, а их стоимость составит 45 590 рублей и 26 990 рублей соответственно.