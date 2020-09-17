УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуары
В управлении городского хозяйства (УГХ) Пскова объяснили правила применения знаков «Движение на велосипедах запрещено», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
В связи с многочисленными жалобами жителей Пскова велосипедистам запретили ехать по тротуарам моста 50-летия Октября. На тротуарах моста появились дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено».
Позже в администрацию города стали поступать вопросы от велосипедистов о правилах действия знаков.
«Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» установлены справа от тротуара, и, соответственно, их действие распространяется только на тротуары моста 50-летия Октября», – объяснили в УГХ.