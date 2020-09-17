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УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуары

В управлении городского хозяйства (УГХ) Пскова объяснили правила применения знаков «Движение на велосипедах запрещено», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В связи с многочисленными жалобами жителей Пскова велосипедистам запретили ехать по тротуарам моста 50-летия Октября. На тротуарах моста появились дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено».

Позже в администрацию города стали поступать вопросы от велосипедистов о правилах действия знаков.

«Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» установлены справа от тротуара, и, соответственно, их действие распространяется только на тротуары моста 50-летия Октября», – объяснили в УГХ.

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