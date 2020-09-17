Великолучанин просидит в тюрьме 18 лет за изнасилование малолетних

09:27, 17 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках мужчине присудили 18 лет лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении малолетних, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

Следствие установило, что мужчина воспользовался беззащитным возрастом детей и склонял их к совершению действий сексуального характера за материальное вознаграждение.

Мужчину признали виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста), и одного преступления, предусмотренного ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.