Как избежать травм на дорогах: объясняем в карточках

Как избежать травм на дорогах, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.

Важно:

одна из самых частых причин ДТП на светофоре – несоблюдение и превышение скоростного режима;

у пострадавших при резком торможении автомобиля часто встречается хлыстовая травма (повреждение шейного отдела позвоночника). Она может проявиться не сразу, а спустя некоторое время;

для снижения риска повреждения шейного отдела позвоночника необходимо иметь фиксированный подголовник;

если водитель не пристёгнут во время столкновения, то в 90 % случаев он сломает себе грудную клетку и травмирует брюшную полость.

В случае ДТП необходимо звонить по телефонам 112 или 103.

При вызове необходимо сообщить место происшествия, что произошло, число пострадавших и тяжесть их состояния, а также, какая помощь уже оказывается.

До приезда спасателей важно:

не перемещать пострадавшего, если его жизни ничего не угрожает;

не извлекать инородные предметы из тела пострадавшего;

не применять сомнительные методы (жгуты без необходимости, запрокидывание головы, хлопки по спине).

