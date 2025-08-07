Как избежать травм на дорогах: объясняем в карточках
Как избежать травм на дорогах, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.
Важно:
- одна из самых частых причин ДТП на светофоре – несоблюдение и превышение скоростного режима;
- у пострадавших при резком торможении автомобиля часто встречается хлыстовая травма (повреждение шейного отдела позвоночника). Она может проявиться не сразу, а спустя некоторое время;
- для снижения риска повреждения шейного отдела позвоночника необходимо иметь фиксированный подголовник;
- если водитель не пристёгнут во время столкновения, то в 90 % случаев он сломает себе грудную клетку и травмирует брюшную полость.
В случае ДТП необходимо звонить по телефонам 112 или 103.
При вызове необходимо сообщить место происшествия, что произошло, число пострадавших и тяжесть их состояния, а также, какая помощь уже оказывается.
До приезда спасателей важно:
- не перемещать пострадавшего, если его жизни ничего не угрожает;
- не извлекать инородные предметы из тела пострадавшего;
- не применять сомнительные методы (жгуты без необходимости, запрокидывание головы, хлопки по спине).
Подробнее советы читайте в карточках Минздрава.
Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, как сохранить острый ум до старости.
Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы