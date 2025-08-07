Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Как избежать травм на дорогах: объясняем в карточках

Как избежать травм на дорогах, рассказали ПАИ специалисты Минздрава РФ.

Важно:

  • одна из самых частых причин ДТП на светофоре – несоблюдение и превышение скоростного режима;
  • у пострадавших при резком торможении автомобиля часто встречается хлыстовая травма (повреждение шейного отдела позвоночника). Она может проявиться не сразу, а спустя некоторое время;
  • для снижения риска повреждения шейного отдела позвоночника необходимо иметь фиксированный подголовник;
  • если водитель не пристёгнут во время столкновения, то в 90 % случаев он сломает себе грудную клетку и травмирует брюшную полость.

В случае ДТП необходимо звонить по телефонам 112 или 103.

При вызове необходимо сообщить место происшествия, что произошло, число пострадавших и тяжесть их состояния, а также, какая помощь уже оказывается.

До приезда спасателей важно:

  • не перемещать пострадавшего, если его жизни ничего не угрожает;
  • не извлекать инородные предметы из тела пострадавшего;
  • не применять сомнительные методы (жгуты без необходимости, запрокидывание головы, хлопки по спине).

Подробнее советы читайте в карточках Минздрава.

  • Как избежать травм на дорогах
    Фото: Минздрав РФ
  • Как избежать травм на дорогах
    Фото: Минздрав РФ
  • Как избежать травм на дорогах
    Фото: Минздрав РФ
  • Как избежать травм на дорогах
    Фото: Минздрав РФ
  • Как избежать травм на дорогах
    Фото: Минздрав РФ

Ранее специалисты Минздрава РФ рассказали, как сохранить острый ум до старости.

