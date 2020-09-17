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Общество

Ещё 11 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 996 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 11 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 623 случая), на третьем – Псковский район (439 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 5 057 случаев заражения коронавирусом, 3 774 человека выздоровело, 65 – умерло.

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