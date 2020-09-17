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Общество

Новые тротуары появятся на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом Псковской городской Думы по округу №10 Любовью Николаевой и проектировщиком «СДМ Проект» Галиной Мышинской на встрече с жителями домов № 30-50 на улице Кузбасской Дивизии обсудили проект реконструкции первой очереди - от улицы Киселева до Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом проекте предусмотрено три комплекса: первый - от существующего кольца до улицы Михайловской, включая устройство кольцевого пересечения улиц Западной и Кузбасской Дивизии. Согласно генплану, улица Кузбасской Дивизии является магистральной с четырехполосным движением с двумя полосами в одну сторону и двумя - в другую, с устройством разделительной полосы шириной 5 м, на которой будет оборудовано ограждение для пешеходов. Также в этом комплексе запланированы 3 автобусные остановки.

Кроме того, по левой стороне улицы Кузбасской Дивизии будут благоустроены все тротуары, по правой - оборудованы новые. Окольцовывается улица Крестки, движение будет направлено в одну сторону от улицы Кузбасской Дивизии до Западной.

Помимо этого, будет присоединен новый микрорайон. Улица Западная станет полноценным бульваром.

Елена Полонская заметила, что проект исключает попадание детей на проезжую часть, сквер будет огорожен и оборудован пешеходными переходами. Решится проблема освещенности пешеходной зоны — на улице Кузбасской Дивизии установят светодиодные светильники.

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