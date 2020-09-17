Общественники предлагают штрафовать производителей табака за отсутствие состава на пачке сигарет

11:09, 17 сентября 2020, ПАИ

Общественная палата РФ и движение «Трезвая Россия» выдвинули на рассмотрение идею обязать табачных производителей сообщать о составе сигарет, сообщает 17 сентября «РИА Новости».

Предложение сформулировано в докладе «О ситуации на табачном рынке, масштабах потребления табака и его последствиях», который передали на рассмотрение в правительство, Госдуму и Совет Федерации.

Разработчики идеи предложили ввести штраф за неисполнение обязательства по указанию состава на пачке сигарет - минимум 10% взыскания от совокупного дохода компании за предшествующий финансовый год.

«Сокрытие производителями состава сигарет является введением потребителей в заблуждение и нарушает конституционные и международные права граждан на информацию. Граждане должны иметь беспрепятственный доступ к достоверной и исчерпывающей информации о составе сигарет в целях формирования полной картины о смертельных последствиях употребления табачной продукции»,— отмечается в документе.

Также общественники предлагают разработать технологию сбора и переработки окурков, создать в стране реабилитационные и иные медицинские программы для курильщиков, которые желают избавиться от вредной привычки.