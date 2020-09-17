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Общество

100 тысяч рублей на новые окна получил сельский клуб в Красногородском районе

 

Фото со страницы Платишинского сельского клуба в Вконтакте.

В клубе в деревне Платишино Красногородского района продолжится ремонт, благодаря гранту, выигранному ТОСом. 100 тысяч рублей выделят на замену окон в клубе из областного бюджета, пишет «Псковская правда».

«Нам старожилы деревни, которые этот клуб строили, всегда говорили, что деревня будет жить, пока в ней есть клуб», - отметила специалист Платишинского клуба и председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова.

В следующем году Платишинский клуб будет отмечать свое 70-летие, капитально здание ни разу не ремонтировалось. За его преображение взялись общественники. Ранее местный ТОС уже выиграл грант на ремонт крыши клуба. По второму проекту под названием «Подростково-молодежный досуг» платишинцы планируют отремонтировать два клубных помещения: комнату деревенского быта и помещение, где располагается танцевальный коллектив «Веселая улица».

По проекту «Окна сельского клуба» в здании получится установить шесть новых окон.

Как деревням привлечь грантовые средства на развитие своей инфраструктуры, читайте в статье «Псковской правды» «Деревенские бабки».

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