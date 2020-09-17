Энергосберегающие фонари установят в дновской деревне

11:14, 17 сентября 2020, ПАИ

В деревне Гаврово Дновского района заменят старые фонари на современные энергосберегающие лампы. Финансирование выиграл местный ТОС на грантовом конкурсе, пишет «Псковская правда».

«У нас плохое уличное освещение, висят фонари старого образца, многие из которых уже вышли из строя. Эти фонари «нажигают» много киловатт, администрация Искровской волости не может оплачивать такие суммы, поэтому включает освещение по графику на несколько часов утром и вечером, что не устраивает жителей деревни. Это нас и подтолкнуло написать проект», - рассказала председатель ТОСа Елена Алексеева.

На грантовые средства в деревне установят 17 новых фонарей.

Как деревням привлечь грантовые средства на развитие своей инфраструктуры, читайте в статье «Псковской правды» «Деревенские бабки».