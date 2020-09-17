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Общество

Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область 200 кг небезопасных яблок

Фото: пресс-служба ведомства

12 и 13 сентября сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области досмотрели автомобиль и обнаружили 200 кг небезопасных яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок Псковской области в автомобиле были обнаружены яблоки, следующие с территории Республики Беларусь в город Тихвин Ленинградской области.

При осмотре сотрудники обнаружили отсутствие фитосанитарного сертификата на продукцию.  Подтвердить карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара было невозможно.

В связи c нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований ввоз небезопасной партии товара на территорию Российской Федерации запрещен.

Инспекторы оформили возврат 200 кг яблок в Республику Беларусь.

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