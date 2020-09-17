Николай Загоруй должен войти в совет по культурному наследию, уверен Кирпичников

12:22, 17 сентября 2020, ПАИ

Псковский предприниматель, меценат Николай Загоруй должен войти в совет по вопросам охраны объектов культурного наследия, уверен заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников. Об этом он заявил в интервью Псковскому агентству информации.

«Я к тому же предложил ввести в состав совета замечательного псковского предпринимателя Николая Загоруя, который фактически спас разрушавшиеся палаты Подзноева, а сейчас реставрирует шпагатную фабрику на Запсковье, - рассказал Анатолий Кирпичников. - Вторая кандидатура в члены совета – Елена Яковлева [экс-председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия. - ПАИ], колоссальных знаний человек. Сейчас в регионе много новых людей, которые зачастую ничего не знают о ценностях Пскова, таких как крепостные сооружения, храмы, культурный слой города. Так почему бы не использовать опыт и знания местных специалистов?»

Полный текст интервью читайте здесь.