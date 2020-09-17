Андрей Исаев рассказал о социальных приоритетах законодательной работы «Единой России» в осеннюю сессию

11:47, 17 сентября 2020, ПАИ

Одним из основных направлений работы депутатов фракции «Единой России» в Госдуме в осеннюю сессию станет формирование бюджета, в котором важное место будет занимать социальное обеспечение жителей страны. Об этом заявил ER.RU первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности в нижней палате парламента, член комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Наша главная задача – это полное сохранение социальных гарантий, несмотря на сокращение бюджетных возможностей; исполнение послания президента, которое ввело новые социальные гарантии; обеспечение индексации пенсий и пособий. Эти темы будут связаны с бюджетным процессом», – отметил парламентарий.

В 2020 году, подчеркнул он, главный финансовый документ страны будет приниматься в непростых экономических условиях.

«Спад производства произошел в России, как и во всем мире, большие расходы были связаны с пандемией, необходимостью экономической помощи – поэтому к бюджету надо относиться рачительно», – сказал Андрей Исаев.

Кроме этого, по его словам, фракция «Единой России» намерена инициировать рассмотрение ряда других вопросов, напрямую влияющих на жизнь граждан. Речь, в частности, идет об изменениях в Трудовой кодекс, которые должны защитить права дистанционных и временно удаленных работников, неприкосновенности минимального дохода граждан, совершенствовании лекарственного обеспечения.

Получит развитие и инициатива «Единой России» о реформировании службы занятости.

«Она была создана 30 лет назад. Мы выступаем за централизацию ее, более эффективное использование государственных средств, создание внутренней трудовой миграции как альтернативы приезду сюда мигрантов из-за рубежа, повышение пособий по безработице», – рассказал парламентарий, добавив, что в фокусе законодателей также будет вопрос повышения доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы.

«Совершенно логично и абсолютно понятно, что в непростых экономических условиях, связанных с пандемией коронавируса, «Единая Россия» откликается на основной запрос общества – социальную защиту людей. Сохранение государственных гарантий граждан – приоритетная задача партии в ближайшее время. Ею мы будем руководствоваться при формировании бюджета страны на следующий год», - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

Козловский напомнил, что «Единая Россия» сформировала ряд социальных инициатив.

«Тот факт, что за последние месяцы противостояние коронавирусной инфекции потребовало немалых человеческих ресурсов и значительных финансов, неоспорим. Однако не вызывает сомнения, что депутатам Госдумы удастся найти золотую середину между разумной экономией бюджетных средств и сохранением абсолютно всех социальных гарантий граждан. Помимо работы над бюджетом, у партии «Единая Россия» сформировал портфель социальных инициатив: изменения в Трудовой кодекс, которые должны защитить права дистанционных и временно удаленных работников; неприкосновенности минимального дохода граждан; совершенствование лекарственного обеспечения; реформирование службы занятости; повышение доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы. Каждая из этих инициатив, совершенно уверен, будет востребована широкими слоями населения», - резюмировал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России».