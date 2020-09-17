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Общество

На 95% готов Псков к отопительному сезону

17 сентября в Управлении городского хозяйства администрации Пскова прошло совещание с руководителями управляющих организаций. В повестке дня одним из основных вопросов значилась подготовка к новому отопительному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Представитель Псковских тепловых сетей сообщил, что на сегодняшний день готовность к отопительному сезону жилищного фонда Пскова составляет 95%. Планируемая дата запуска подачи тепла в квартиры - 28 сентября, но в случае резкого похолодания подача теплоносителя будет произведена раньше. Постановление администрации города еще не подписано.

Что касается учреждений здравоохранения, то их начали подключать с 14 сентября, на сегодняшний день уже подключено 9 объектов. И с 17 сентября начали подавать тепло в дошкольные учреждения. Остальные объекты социальной сферы можно подключить по заявкам руководителей.

Cогласно постановлению правительства Российской Федерации от  6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», отопительный период начинается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия.

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