На 95% готов Псков к отопительному сезону

12:01, 17 сентября 2020, ПАИ

17 сентября в Управлении городского хозяйства администрации Пскова прошло совещание с руководителями управляющих организаций. В повестке дня одним из основных вопросов значилась подготовка к новому отопительному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представитель Псковских тепловых сетей сообщил, что на сегодняшний день готовность к отопительному сезону жилищного фонда Пскова составляет 95%. Планируемая дата запуска подачи тепла в квартиры - 28 сентября, но в случае резкого похолодания подача теплоносителя будет произведена раньше. Постановление администрации города еще не подписано.

Что касается учреждений здравоохранения, то их начали подключать с 14 сентября, на сегодняшний день уже подключено 9 объектов. И с 17 сентября начали подавать тепло в дошкольные учреждения. Остальные объекты социальной сферы можно подключить по заявкам руководителей.

Cогласно постановлению правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», отопительный период начинается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия.