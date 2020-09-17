Сервис «Яндекс.Деньги» сменил название

12:37, 17 сентября 2020, ПАИ

Сервис электронных платежей «Яндекс. Деньги» с 15 декабря будет переименован в «ЮMoney», а платежный сервис для бизнеса «Яндекс.Касса» будет называться «ЮKassa». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В июле Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов компаний. В рамках сделки Сбербанк выкупил с существенным дисконтом долю (25% плюс одна акция) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд рублей.

«Вхождение в экосистему Сбербанка и обновление бренда компании - новый этап ее развития. Для нас очень важно сохранить простоту, технологичность, удобство сервисов и большой выбор возможностей. Клиент и его потребности остаются фокусом нашей работы», - отметил генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что с новым именем сервис ЮMoney будет стремиться удерживать лидирующую позицию, оставаясь самым популярным электронным кошельком среди пользователей Рунета.

Полный переход на новый бренд произойдет после 15 декабря. До этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно. По планам, «ЮMoney» продолжит развивать существующие сервисы «Яндекс. Денег» и добавит к ним функции, доступные пользователям экосистемы Сбербанка — Сбербанк ID, SberPay и «Плати QR».

