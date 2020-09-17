Жителю Красногородска грозит 6 лет тюрьмы за перевод денег с чужой карты

13:16, 17 сентября 2020, ПАИ

Жителю Красногородска грозит лишение свободы на срок до 6 лет за кражу 8 тысяч рублей с чужого банковского счета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина через приложение «Мобильный банк» с телефона жительницы Красногородска перевел 8000 рублей на счет своей банковской карты. После этого он отправился к ближайшему банкомату и обналичил похищенные деньги.

Злоумышленнику предъявили обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении.