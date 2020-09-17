Более 5,7 тыс. человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
16 сентября в стране зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.
Всего по состоянию на утро 17 сентября в России выявлен 1 085 281 случай заболевания коронавирусом, 895 868 человек выздоровело, 19 061 – умер.
В Псковской области зарегистрировано 5 057 случаев заражения коронавирусом, 3 774 человека выздоровело, 65 – умерло.