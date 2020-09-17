Дом-музей Ленина в Пскове закроется на два дня

13:50, 17 сентября 2020, ПАИ

18 и 19 сентября Дом-музей В. И. Ленина (переулок Искры, 5) в Пскове по техническим причинам будет закрыт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псково-Изборском музее-заповеднике.

Мемориальный дом-музей «Искры» расположен на Плехановском посаде. В начале ХХ века он принадлежал местному жителю - железнодорожному служащему И. Бочкареву, был арендован статистиком В. Оболенским. К 1900 году дом превратился в важную конспиративную квартиру социал-демократов. В конце марта – начале апреля 1900 года здесь состоялось совещание по вопросам издания и распространения газеты «Искра» и журнала «Заря», подготовленных Лениным. В результате обсуждения был принят документ, положивший организационное начало первой общерусской политической газете.

Спустя два года – в 1902 году – в доме Бочкарева обосновался конспиративный центр псковских агентов «Искры». В ноябре 1903 года здесь собрались представители организации «Искры» и других крупных социал-демократических объединений. На совещании был создан Организационный комитет по созыву Второго съезда РСДРП.

В память об этих событиях 18 июля 1938 года псковичи открыли в этом доме музей.

В годы Великой Отечественной войны дом-музей был полностью разрушен. После окончания войны дом-музей восстановили по проекту архитекторов А. Ларкина, Э. Штольцер и В. Русинова. За основу восстановления были взяты довоенные фотографии, план и обмеры дома, сделанные в 1940 году.

В апреле 1958 года на доме установили мемориальную доску и открыли небольшую экспозицию. В комнате, где проходили совещания, воссоздана типологическая бытовая обстановка рубежа XIX-XX веков.