Победителей конкурса «Ветеранское подворье» определили в Псковской области

13:57, 17 сентября 2020, ПАИ

Определены победители областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Финал ежегодного конкурса, который проходит в регионе уже в девятый раз, в этом году состоялся в нетрадиционном формате – организаторы, участники и гости общались с помощью видеоконференции.

В зале областной администрации присутствовали спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель областного совета ветеранов Николай Груздов, председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. В Опочецком районе вместе с конкурсантами на связь вышел почётный председатель совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны Василий Монтус, в Печорском районе – Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева, в ряде районов участников поддерживали главы муниципалитетов или их заместители.

«В прошлом году финал конкурса «Ветеранское подворье» проходил в Палкинском районе, который должен был передать эстафету Красногородскому району, но жизнь внесла коррективы, - сказал, открывая мероприятие, Николай Груздов. – Но наш традиционный настрой не изменился – в конкурсе приняли участие 34 ветерана из 23 районов».

Финалистов конкурса поприветствовала Вера Емельянова: «Спасибо вам за труд, терпение и прекрасные работы. Впервые за девять лет мы подводим итоги конкурса дистанционно, но радость и яркие впечатления вы нам дарите абсолютно в реальном времени и исполнении, потому что создать такую красоту нельзя, не приложив к этому свои руки и сердце».

Александр Котов, обращаясь к ветеранам, отметил, что областное Собрание депутатов всегда поддерживало и будет поддерживать проведение этого конкурса: «К сожалению, мы вынуждены общаться удалённо, но я считаю, что очень важно было провести этот финал и не отходить от такой замечательной традиции, которая на протяжении многих лет реализуется силами ветеранов».

Спикер регионального парламента поблагодарил участников смотра за энтузиазм и хороший пример, который они подают молодёжи, и по уже сложившейся за несколько лет традиции вручил совету ветеранов сертификат на групповую туристическую поездку.

Николай Романов также обратился к труженикам села: «Своим трудом вы украшаете жизнь в деревне и делитесь бесценным опытом».

Председатель совета ветеранов Николай Груздов поблагодарил областные и муниципальные органы власти за поддержку инициатив ветеранов: «Вы всегда откликаетесь на наши просьбы. У нас очень умные и трудолюбивые люди. Мы рады, что этим конкурсом мы настраиваем жителей области на выращивание экологически чистой сельскохозяйственной продукции».

Финалисты продемонстрировали фотографии и описание своих работ. Участники из Великолукского района даже подготовили творческий подарок – спели песню.

Из-за формата проведения финала в этом году пришлось отказаться от номинации «Приз зрительских симпатий». Остальные традиционные направления сохранились. Победители были определены в номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садово-огородный участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве», «Лучший в животноводстве и коневодстве» и «Лучший в пчеловодстве».