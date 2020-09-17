Состав градостроительного совета в Пскове изменится

14:25, 17 сентября 2020, ПАИ

Изменения в составе градостроительного совета и городской комиссии по безопасности дорожного движения одобрили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обсуждалось предложение включить в структуру комиссии заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Градского, методиста Управления образования администрации Пскова Наталью Пилипака, начальника отдела эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Вячеслава Клюхина, директора ООО «СК-Монтаж» Юрия Бурлина.

Члены комитета также поддержали идею включить в состав градостроительного совета Пскова представителя АО «Псковжилстрой».

Также участники заседания проголосовали за включение заместителя главы города Александра Баева в состав градостроительного совета и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Все вопросы, озвученные на комитете, будут включены в повестку дня очередной 41-й сессии ПГД.