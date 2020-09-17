0
16:27
Как в Пскове измеряют таланты нейрогарнитурой – проверено на себе
16:25
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
16:00
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
15:16
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
15:08
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
14:44
ВЛГАФК закрывается на профилактику коронавируса
14:41
Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове
Еще новости
Общество

Найденные в Псковской области реликвии времен войны представят в Музее Победы

Реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Псковской, Тверской, Московской, Смоленской областях, представят 19 сентября в московском Музее Победы. Однодневную выставку, приуроченную ко Дню оружейника, подготовило поисковое объединение «Тризна», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Посетители увидят около 100 реликвий времен Великой Отечественной. Это личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты системы Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и этого года. Посетители также узнают о вкладе советских оружейников в Победу.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже почти 15 лет», - подчеркнул руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
17 сентября 2020
Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района отменена
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
17 сентября 2020
Световую реконструкцию решеток между Плоской и Высокой башнями выполнят в Пскове
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
17 сентября 2020
Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
17 сентября 2020
Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии
ВЛГАФК закрывается на профилактику коронавируса
17 сентября 2020
ВЛГАФК закрывается на профилактику коронавируса
Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове
17 сентября 2020
Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове
Победителей конкурса «Ветеранское подворье» определили в Псковской области
17 сентября 2020
Победителей конкурса «Ветеранское подворье» определили в Псковской области
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области
17 сентября 2020
Два года назад Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области

Идет загрузка...