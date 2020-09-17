X Василевские чтения пройдут в Пскове 18-19 сентября

14:30, 17 сентября 2020, ПАИ

С 18 по 19 сентября в Пскове пройдут Десятые Василевские чтения, посвященные памяти псковского краеведа, почетного гражданина Пскова Ивана Василева (24.06 (06.07).1836 - 3.09.1901). Чтения также приурочены к 140-летию со времени начала работы Псковского археологического общества, 120-летию со дня рождения филолога, археографа, создателя Древлехранилища Псковского музея-заповедника Леонида Творогова, 115-летию со дня рождения археолога Григория Гроздилова, 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый день чтений начнется в Пскове 18 сентября в 8:30 с литии и возложения цветов у могилы И. И. Василева на Дмитриевском кладбище. В 9:30 чтения продолжатся историко-краеведческой конференцией в стенах читального зала Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева. В ней примут участие с докладами и сообщениями различной тематики историки, музейные работники, краеведы из Пскова, Санкт-Петербурга, Кемеровской области. В рамках конференции в 13:00 пройдёт презентация книги «ДВОРЯНСТВО и город Новоржев Псковской губернии в истории России XVI-XX вв.». Представит книгу автор монографического исследования, заведующая Музеем истории Новоржевского края, член Союза краеведов России Марина Пахоменкова. Завершится первый день чтений виртуальной выставкой «Григорий Павлович Гроздилов (1905-1962) - археолог, начальник Псковской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (1954-1962): к 115-летию со дня рождения». Представит выставку директор АНО «Псковский Археологический центр» Ольга Волочкова.

В течение всей конференции присутствующие будут иметь возможность ознакомиться с книжно-иллюстративными выставками из фондов библиотеки «Труды Ивана Ивановича Василёва» и «Подвижник духа - Леонид Алексеевич Творогов», в том числе с выставкой, размещённой в витрине «К 170-летию со дня рождения краеведа Федора Алексеевича Ушакова» по материалам архива краеведа Михаила Медникова. Материалы любезно предоставила краевед Татьяна Медникова.

Во второй день чтений, 19 сентября, для докладчиков состоится познавательная поездка в Новоржев с посещением местного Музея истории Новоржевского края, горы Лобно (церковь Пресвятой Богородицы), д. Алтун (бывшая усадьба Львовых). Организаторы чтений - Управление культуры администрации г. Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева МАУК «ЦБС» г. Пскова, АНО «Псковский Археологический центр», Музей истории Новоржевского края ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник».