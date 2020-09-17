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Общество

Многодетная мать из Псковской области будет бороться за миллион рублей в шоу на ТВ-3

Мать с пятью детьми из посёлка Городок Псковской области приняла участие в съемках шоу на ТВ-3, сообщила пиар-менеджер канала компании «ТНТ-Санкт-Петербург»  Варвара Фурман.

18 сентября в 19:00 телеканал ТВ-3 запускает новое шоу «Миллион на мечту», где в первом выпуске героиней стала Кристина Дмитриева из посёлка Городок Бежаницкого района, чтобы исполнить свою мечту.
Кристина живет с пятью детьми и сожителем по имени Эдгар в двухкомнатной квартире. И не у каждого из них есть даже своя кровать: кто-то спит на полу, а кто-то в коляске. Отец двоих Кристининых детей Эдгар совсем не помогает ей и сам живёт на детское пособие в тридцать тысяч рублей, потому что нигде не работает – и не собирается.  К тому же Кристина сейчас беременна шестым ребенком. Героиня утверждает, что призовые деньги нужны ей для того, чтобы сделать малышей счастливыми – купить дом, где у каждого будет своя кровать. 

Членами жюри выступят: продюсер, бизнесвумен и мама Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель, основатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников.

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