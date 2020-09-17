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Энергетики в Псковской области переведены в режим повышенной готовности

С 13:00 17 сентября в связи с ухудшением погодных условий энергетики в Псковской области переведены в режим повышенной готовности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад».

В регионе преимущественно в северных районах прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Такая метеообстановка сохранится в течение ночи 18 сентября.

83 аварийно-восстановительные бригады в составе 249 человек и 102 единицы техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Подготовлено 73 дизельных генератора на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения: организаций мобильной и интернет-связи, транспортных центров, курьерских служб и организаций онлайн-сервисов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале «Светлая страна».

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