25-е место заняла Псковская область в рейтинге реализации БКАД

14:36, 17 сентября 2020, ПАИ

Псковская область заняла 25-е место среди 83 субъектов страны по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет официальный Telegram-канал региона.

Псковская область уже освоила 66% выделенного финансирования.

Изначально в этом году планировалось привести в порядок 46 объектов дорожной инфраструктуры. Но благодаря федеральной поддержке, экономии и даже экономии от экономии в области смогут отремонтировать еще 21 дорогу, что почти в 1,5 раза превышает план.

Некоторые из новых объектов не ремонтировались с 1970-х годов.