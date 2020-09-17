Дорогу отремонтируют за домами на улицах Инженерной и Крупской в Пскове

14:41, 17 сентября 2020, ПАИ

В Пскове на улице Крупской активно идет работа по ремонту дорожного полотна в рамках контракта по выполнению ремонтных работ на улице Ипподромной (на участке от улицы Крупской до улицы Герцена) и улице Крупской. Подрядчик - ООО «ДРС60». На сегодняшний день идет укладка асфальтового покрытия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Жители должны с пониманием отнестись к ремонту дороги и убирать свои автомобили во время производства работ и соблюдать знаки дорожного движения. Знаки соответствующие установлены, но недобросовестные граждане их не соблюдают, из-за чего затрудняют процесс работы», - обратились к автовладельцам представители Управления городского хозяйства администрации Пскова.

Депутат Псковской городской Думы, региональный координатор проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Денис Иванов отметил, что подобного объема дорожных работ в Пскове никогда не было. Дороги ремонтируют в рамках различных программ - федеральных, муниципальных, партийных, но цель преследуется одна - сделать жизнь псковичей комфортной и безопасной.

Глава муниципалитета выразила благодарность главе администрации Александру Братчикову за работу: «Впервые за многие годы в городе разыграны своевременно все аукционы и идет активный ремонт дорог».

9 сентября к главе Пскова Елене Полонской в ходе рабочего выезда обратились жители округа №13 с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ремонту участка дороги за домами №62а по улице Инженерной и №22, 28 по улице Крупской. Жильцы пояснили, что во время строительства дома №22 по улице Крупской этот участок дороги использовался для проезда крупной строительной техники, в результате чего было разрушено дорожное полотно.

Благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году на ремонт дворовых проездов выделено порядка 100 млн рублей, в среднем по 6,5 млн на каждый округ.