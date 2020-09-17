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Общество

Три мусорных контейнера сожгли злоумышленники на улице Юбилейной в Пскове

17 сентября в Пскове был зафиксирован очередной случай поджога мусорного контейнера. На этот раз злоумышленники сожгли три бака возле многоквартирного дома по улице Юбилейной, 77б. Также от огня пострадала контейнерная площадка. Региональный оператор оперативно установил новые баки объемом по 1,1 кубического метра, площадке также потребуется восстановление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Это уже второй зафиксированный факт порчи баков и контейнерных площадок на текущей неделе. Накануне, 16 сентября, были сожжены емкости для ТКО на улице Леона Поземского, 61. Всего с начала месяца было испорчено порядка 20 баков: неизвестные их не только жгут, но и режут, скручивают с контейнеров колеса.

Тем самым наносится ущерб городу Пскову и его жителям. На восстановление сгоревших контейнерных площадок требуется время, а их собственникам необходимо изыскивать дополнительные средства на эти цели. Более того, страдает имущество горожан - на прошлой неделе из-за поджога контейнеров на ул. Красноармейской обгорели припаркованные поблизости машины.

По данным фактам полиция проводит проверки. Всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться в правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.

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