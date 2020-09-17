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Общество

Три человека заразились коронавирусом в великолукской академии

В Великолукской государственной академии физической культуры и спорта подтвердился коронавирус у преподавателя и двух студентов, учебное заведение приняло решение перевести обучающихся на дистанционный формат обучения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Да, там заболели преподаватель и двое студентов, - подтвердил руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Им [ВЛГАФК – ПАИ] надо было убирать контактных, они решили перейти на дистанционную форму обучения».

Александр Нестерук сказал, что теперь в академии выявляют контактных пациентов, которые будут изолированы на две недели постановлением главного санитарного врача.

По словам руководителя ведомства, решение о закрытии вуза на карантин приняла сама администрация ВЛГАФК.

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