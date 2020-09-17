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Общество

Около миллиона рублей за сутки отдали жители Псковской области мошенникам

В Псковской области за минувшие сутки мошенники украли у жителей области около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 49-летней великолучанке мошенники сказали, что с ее счета пытаются похитить денежные средства. И, безусловно, чтобы обезопасить свои накопления, она должна незамедлительно перевести деньги на указанные ими номера телефонов. В итоге женщина переслала им 620 тысяч рублей.

37-летняя жительница Бежаниц также доверилась мошенникам и перевела 210 тысяч рублей.

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