Около миллиона рублей за сутки отдали жители Псковской области мошенникам

15:11, 17 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки мошенники украли у жителей области около миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 49-летней великолучанке мошенники сказали, что с ее счета пытаются похитить денежные средства. И, безусловно, чтобы обезопасить свои накопления, она должна незамедлительно перевести деньги на указанные ими номера телефонов. В итоге женщина переслала им 620 тысяч рублей.

37-летняя жительница Бежаниц также доверилась мошенникам и перевела 210 тысяч рублей.