Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в великолукской академии долго не продлится

15:16, 17 сентября 2020, ПАИ

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассчитывает, что дистанционное обучение в Великолукской государственной академии физкультуры и спорта долго не продлится.

Ранее сообщалось, что у преподавателя и двух студентов академии подтвердился коронавирус, учебное заведение самостоятельно приняло решение перевести обучающихся на дистанционный формат обучения.

«Предписания Роспотребнадзора относительно необходимости закрыть академию не было, это решение руководство вуза приняло самостоятельно. Надеемся, что дни на дистанционном обучении пройдут успешно и в ближайшее время академия сможет возобновить работу с соблюдением всех мер безопасности», - отметил Александр Седунов.