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Общество

В Кремле опровергли слухи о возвращении режима самоизоляции

Фото: Дарья Хваткова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 17 сентября, на встрече с журналистами опроверг слухи о возвращении режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

«Оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», – сказал Песков, комментируя разговоры о возможном возобновлении режима ограничений. Рост заболеваемости людей в некоторых регионах связан с возвращением из отпусков и повышением активности.

По словам Пескова, своевременное проведение мобилизации российской системы здравоохранения позволило спокойно относиться к новому росту числа инфицированных коронавирусной инфекцией. «Система здравоохранения мобилизована, и это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных», – добавил он.

Комментируя ситуацию в Ставропольском крае, который все еще находится на первом этапе снятия ограничений, Песков сказал, что подобные вопросы на уровне регионов относятся к компетенции губернаторов. «Именно они принимают соответствующие решения. Здесь они должны пользоваться теми полномочиями, которые у них есть», - заметил Песков.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,085 миллиона, более 19 тысяч человек скончались, 895 тысяч вылечились. За последние сутки выявлено 5762 новых случая.

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