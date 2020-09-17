Участок улицы Индустриальной будет перекрыт 19 сентября в Пскове

15:39, 17 сентября 2020, ПАИ

19 сентября с 8:00 до 23:00 в Пскове в связи с ремонтными работами на сетях будет перекрыто движение автотранспорта на улице Индустриальной, на участке от улицы Инженерной до путепровода «Индустриальный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что необходимо заранее учесть данную информацию при планировании поездок и по возможности выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ.

В качестве объезда рекомендуется в этот период использовать Северный обход, улицы Литейную и Новаторов.