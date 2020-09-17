Класс великолукской школы перешёл на удалёнку из-за коронавируса

15:56, 17 сентября 2020, ПАИ

В связи с подтвержденным случаем коронавируса у ученика класс одной из великолукских школ перешёл на дистанционное обучение, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Нестерук отметил, что ничего удивительного в этом нет. «Будут болеть и ученики, и учителя, ведь это довольно большая часть населения нашей области — процентов 20%», – заявил врач.

В Великих Луках закрылась и Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Коронавирус подтвердился у преподавателя и двух студентов. Учебное заведение самостоятельно приняло решение перейти на дистанционное обучение с 18 сентября по 2 октября.

Ранее заболевание было подтверждено у одного из работников школы №16 города Великие Луки.